Hava Trafiğine Kar Engeli

Hava trafiğine kar engeli Olumsuz hava koşulları hava trafiğini vurduİSTANBUL - Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini aksatıyor.

Hava trafiğine kar engeli

Olumsuz hava koşulları hava trafiğini vurdu



İSTANBUL - Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini aksatıyor. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle, Türk Hava Yollarının bazı seferleri iptal edildi. Türk Hava Yollarının İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapması gereken Ordu Giresun, Sinop, Gazipaşa, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep karşı meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Türk Hava Yolları'nın dış hat seferlerinden Selanik ve Kösice seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Anadolujet seferleri de etkilendi

Anadolujet'ten yapılan açıklamada ise "İstanbul'da bu gece başlayıp 04.01.2019 Cuma günü öğlen saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıda ki uçuşlar iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcularımızın uçuşlarını havalimanındaki dijital ekranlardan kontrol etmesini rica ederiz" denildi. Anadolujet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından yapacağı Gaziantep, Lefkoşa, Samsun ve İzmir seferleri karşı meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

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