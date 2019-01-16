Hava Ulaşımına Kar Engeli

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'den Kayseri'ye yapılacak 9 uçak seferi olumsuz hava koşularından dolayı iptal oldu.



Ayrıca, kentten İstanbul ve İzmir'e havalanacak 8 uçağın da kalkışları gerçekleşmedi.



Öte yandan Amsterdam-Kayseri arasında gerçekleşmesi gereken dış hat seferi de iptal edildi.



Olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda, iptal olan uçak seferi sayısının artabileceği belirtildi.

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