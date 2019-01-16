Son Dakika Haberleri: Hava Ulaşımına Kar Engeli

Hava Ulaşımına Kar Engeli

2 saat önce

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Hava Ulaşımına Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'den Kayseri'ye yapılacak 9 uçak seferi olumsuz hava koşularından dolayı iptal oldu.

Ayrıca, kentten İstanbul ve İzmir'e havalanacak 8 uçağın da kalkışları gerçekleşmedi.

Öte yandan Amsterdam-Kayseri arasında gerçekleşmesi gereken dış hat seferi de iptal edildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda, iptal olan uçak seferi sayısının artabileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:39 Kaynak: AA

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