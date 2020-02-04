Hava ulaşımına kar engeli - Son Dakika
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Hava ulaşımına kar engeli

7 saat önce

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan TK 2658 sefer sayılı İstanbul-Sivas ve TK 2659 sefer sayılı Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle karşılıklı kaldırıldı.

Öte yandan Şanlıurfa'dan kalkan ve Suudi Arabistan'a gidecek umre yolcularını taşıyacak FRE 9154 sefer sayılı uçak, hava muhalefeti nedeniyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapamayınca Kayseri'ye yönlendirildi.

Umreye gidecek kafilede yer alan yaklaşık 150 kişinin havalimanındaki bekleyişi sürüyor.

Yetkililer, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle uçuşların iptal edildiğini, pistte herhangi bir sorun olmadığını ve umre yolcularını taşıyacak uçağın da gün içerisinde yeniden havalimanına gelerek kalkış yapacağını kaydetti.

Hava ulaşımına kar engeli

Nuri Demirağ, Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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