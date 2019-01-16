Son Dakika Haberleri: Hava Ulaşımına "Şiddetli Rüzgar" Engeli

Hava Ulaşımına "Şiddetli Rüzgar" Engeli

1 saat önce

Kayseri'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle hava ulaşımında aksama yaşandı.

Hava Ulaşımına
Kayseri'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle hava ulaşımında aksama yaşandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 21.00 civarında Kayseri Havalimanı'na inmesi beklenen iki uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından uçakların Kayseri Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:44 Kaynak: AA

İstanbul, Kayseri Havalimanı, Kayseri, Güncel
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