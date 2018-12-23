Son Dakika Haberleri: Hava Ulaşımına Sis Engeli

Hava Ulaşımına Sis Engeli

3 saat önce

Diyarbakır'da sis nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.

Diyarbakır'da sis nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle Ankara ve İstanbul'a karşılıklı 4 uçak seferi iptal edildi, bazı seferler ise gecikmeli gerçekleştirilecek.

Öte yandan, trafik ekipleri, sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Ankara, Sabah, Diyarbakır, Güncel
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