Hava Ulaşımına Sis Engeli

Diyarbakır'da sis nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.

Diyarbakır'da sis nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.



Kentte sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle Ankara ve İstanbul'a karşılıklı 4 uçak seferi iptal edildi, bazı seferler ise gecikmeli gerçekleştirilecek.



Öte yandan, trafik ekipleri, sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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