Son Dakika Haberleri: Hava Ulaşımına Sis Engeli

Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte etkili yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.

Kentte sisten dolayı görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:10 Kaynak: AA

İstanbul, Kastamonu, Güncel
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