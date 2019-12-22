Hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle İskenderun-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Hatay'ın Antakya , Belen , İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Hatay 'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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