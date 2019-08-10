Son Dakika Haberleri: Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek
Son Dakika Güncel Haber

Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek

1 saat önce

Emniyet Genel Mu"du"ru" Mehmet Aktaş, Kırşehir Bölge Trafik Uygulama Noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarma ekipleriyle beraber trafik uygulaması yaptı.

Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek, System.String[]
Emniyet Genel Mu"du"ru" Mehmet Aktaş, Kırşehir Bölge Trafik Uygulama Noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarma ekipleriyle beraber trafik uygulaması yaptı.

Emniyet Genel Mu"du"ru" Mehmet Aktaş'a, Kırşehir ziyaretinde Vali İbrahim Akın, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Jandarma Komutanı Ferhat Kuran eşlik etti. Polis ile uygulama noktalarında yapılan kontrollere katılan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülerle sohbet ederek yavaş seyretmeleri ve mola vermeleri noktasında uyarılarda bulundu. 'Kemerin Ses Getirsin' Kampanyası hakkında da bilgilendirme yapan Aktaş, "5 günlük bayram tatili ile birlikte öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde 7 bin 700 emniyet ekibi ve bin 500 civarında jandarma ekibiyle günlük ortalama 16 bin kişi görev başında olacak" dedi.

Trafik denetimlerinin büyük şehirlerde hava destekli ve dronelar ile yapılacağını ifade eden Aktaş, "Bütün yollarda denetimler yapılacak. İnsanlarımızı trafik kurallarına uyma noktasında görevli personelimiz uyarılarda bulunacak. Trafik kazalarının asgariye indirilmesi ile ilgili uygulamaya koyduğumuz projelerimizle ile ilgili de vatandaşlar bilgilendirilecek. Özellikle büyük şehirlerimizde helikopter ve drone ile denetimlerde yapıyoruz. Toplamda yüz kişilik ekiple de biz sahada olacağız" diye konuştu - KIRŞEHİR
Mehmet Aktaş, Jandarma, Kırşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı
Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı Dilencilik yapan bir engelli, polisi görünce soyundu Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]