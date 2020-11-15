Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı

15.11.2020 22:10

Son dakika haberine göre Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak önce ağaca sonrada trafik tabelasına çarptı.

Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak önce ağaca sonrada trafik tabelasına çarptı. Aracın ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü hava yastığı sayesinde burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarından şehir merkezi istikametine seyreden Mustafa A. yönetimindeki 68 BT 480 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Coğlaki Kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce ağaca, sonrada trafik tabelasına çarptı. Kazada aracın ön kısmı adeta hurdaya dönerken, kaza anında hava yastıklarının açılması nedeniyle sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, otomobil çekici ile otoparka çekildi.

Araç sürücüsü Mustafa A., "Arabanın kaloriferi soğuktaydı, sıcağa aldım. Biraz pusluydu. Bu tarafa gelince Fark etmedim, bir takırtı duydum" dedi.

Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı

Atatürk Bulvarı, Aksaray, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor         
21:24
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı         
17:29
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik         
16:35
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 22:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei