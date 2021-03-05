Hava yollarında yolcu sayısının yıl sonunda yüzde 50,7 artışla 123 milyona çıkması bekleniyor - Son Dakika

Hava yollarında yolcu sayısının yıl sonunda yüzde 50,7 artışla 123 milyona çıkması bekleniyor

05.03.2021 11:03
Hava yollarında yolcu sayısının yıl sonunda yüzde 50,7 artışla 123 milyona çıkması bekleniyor, System.String[]

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının yıl sonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarıyla geçen 2020 yılına kıyasla yüzde 50,7 artarak, 123 milyon 26 bine yükselmesi bekleniyor.

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının yıl sonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarıyla geçen 2020 yılına kıyasla yüzde 50,7 artarak, 123 milyon 26 bine yükselmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu'nu revize etti.

Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada bir dönem kısıtlanmasına karşın, Türkiye'de hava yolunu direkt transit yolcular dahil 81 milyon 657 bin 70 kişi kullandı. Hava yolu yolcu sayısının, bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 50,7 artarak, 123 milyon 26 bin 132'ye yükselmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl 178 milyon 761 bin 572 olması beklenen yolcu sayısının, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, 2020 yılına göre yüzde 149,4 artarak, 203 milyon 679 bin 26'ya çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 31 milyon 986 bin 25 olan dış hat yolcu sayısının, bu yıl yüzde 80,6 artarak, 57 milyon 769 bin 244'e ulaşacağı düşünülüyor.

Geçen yıl 49 milyon 621 bin 174 olan iç hat yolcu sayısının ise 2021'de yüzde 30,7 artışla 64 milyon 876 bin 212 olması bekleniyor.

Uçak trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 57 bin 247 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 1 milyon 359 bin 194'e yükselmesi öngörülüyor. Gelecek yıl 1 milyon 716 bin 947'ye çıkması beklenen uçak trafiğinin, 2023'te 1 milyon 982 bin 480'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iç hat uçak trafiği, bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 12,3 artarak, 646 bin 403 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise söz konusu dönemde yüzde 65 artışla 280 bin 571'den 463 bin 3'e yükselecek.

Geçen yıla göre bu yıl transit üst geçişlerde yüzde 24 artış gerçekleşecek. Geçen yıl 201 bin 414 olan transit üst geçiş, bu yıl 249 bin 788'e, gelecek yıl 338 bin 455'e, 2023'te ise 421 bin 437'ye çıkacak.

2023'te 4 milyon ton yük taşınacak

Türkiye genelindeki havalimanlarında geçen yıl 2 milyon 403 bin 959 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 3 milyon 454 bin 700, gelecek yıl 3 milyon 972 bin 102, 2023'te ise 4 milyon 134 bin 992 tona yükselmesi bekleniyor.

Yük taşımacılığında 2023'te, geçen yıla göre yüzde 72 artış öngörülüyor. Söz konusu yılda, geçen yıla göre iç hatlarda yük trafiğinin yüzde 67,5, dış hatlarda ise yüzde 73,2 artması hedefleniyor.

Geçen yıl 1 milyon 324 bin 310 ton kargonun taşındığı havalimanlarında, bu yıl 1 milyon 282 bin 556, 2022'de 1 milyon 476 bin 733, 2023'te ise 1 milyon 539 bin 536 ton kargo taşınması planlanıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Cumhuriyet, Türkiye, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hava yollarında yolcu sayısının yıl sonunda yüzde 50,7 artışla 123 milyona çıkması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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