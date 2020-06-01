Hava yolu ile gelen ilk yolculara taksicilerden çiçekli karşılama
HAVA yolundaki seyahat kısıtlaması sürecinde müşterisiz kalan havalimanı taksicileri, iç hatlardaki uçuşların başlaması sonrası ilk yolcuları çiçeklerle karşıladı.
HAVA yolundaki seyahat kısıtlaması sürecinde müşterisiz kalan havalimanı taksicileri, iç hatlardaki uçuşların başlaması sonrası ilk yolcuları çiçeklerle karşıladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan uçak seferleri, bugün yeniden başladı. Antalya Havalimanı'na yaklaşık 2,5 ay aradan sonra ilk uçak İzmir'den geldi. Bu süreçte müşterisiz kalan havalimanındaki taksi şoförleri gelen ilk yolcuları çıkış kapısında çiçeklerle karşıladı. Çiçeklerle karşılanan yolcular büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.Havalimanı taksi yetkilisi Uçar Çolak, "Bu süreçte zor bir dönem geçirdik. Uçuşların başlamasıyla gelen yolcuları mutlu etmek adına çiçeklerle karşıladık. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da süreci çok iyi yönettiği için çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde normalleşme sürecine hızlı geçiş yaptık" dedi. İstanbul'dan gelen uçaktaki yolculardan Gökçen Tekyıldız, "Yasağın kalkmasıyla memleketimize geldik. Seyahat izni almak için uğraşmıştık ancak alamadık. Çiçekle karşılanmak çok hoşuma gitti" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:20 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hava yolu ile gelen ilk yolculara taksicilerden çiçekli karşılama - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış