Hava yolu ile ihracatı yüzde 125 arttı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomideki sert etkilerinin görüldüğü nisan ayında 686,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB'e bağlı 8 birlik içinde Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış yakalayıp, 120,6 milyon dolar değer ile nisan ayının ihracat rekortmeni oldu.



AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Covid-19'un ekonomik yansımalarının nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmesi nedeniyle ihracatın negatif yönde etkilendiğini söyledi. Türkiye'nin nisan ayı ihracatının yüzde 41,38 azalarak, 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Başkan Uğur, aynı dönemde AKİB'in 686 milyon 909 bin dolar ihracat yaptığını açıkladı.



Bölge ihracatının 2020'nin ilk 4 ayında 3,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu, son 12 aylık ihracat performansının ise 12,6 milyar dolara ulaştığını belirten Başkan Uğur, "Korona virüs salgını nedeniyle başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracatımızın ana pazarlarında talep daralmaları ve karantina tedbirleri nisan ayındaki ihracatımızdaki düşüşün ana nedenleri olarak görülmektedir" diye konuştu.



Nisan ayının rekortmen sektörü hububat bakliyat



AKİB'e bağlı 8 birlik içinde Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış sağlayıp, 120,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Uğur, oluşan rakamların tarım sektörünün stratejik önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Söz konusu ayda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 60,33 milyon dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği'nin 22 milyon dolar dış satım yaptığını kaydeden Başkan Uğur, Covid-19 salgınının yol açtığı zorlu şartlara rağmen başta gıda ihracatçıları olmak üzere tüm ihracat camiasının ülkeye döviz kazandırmaya devam ettiğini ifade etti.



AKİB'e bağlı diğer birliklerin nisan ayı ihracatını değerlendiren Başkan Uğur, "Nisan ayında en fazla ihracatı 216,2 milyon dolar ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz gerçekleştirdi. Onu 157,4 milyon dolar ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz takip etti. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'miz 40,30 milyon dolar, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'miz 36,68 milyon dolar ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'miz 10,78 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.



Hollanda, Ukrayna ve Almanya'ya ihracat arttı



AKİB'in nisan ayı ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Uğur, 75,97 milyon dolar ile Irak'ın birinci, 52,30 milyon dolar ile İspanya'nın ikinci, 38,62 milyon dolar ile İtalya'nın üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Başkan Uğur, "Nisan ayında ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler yüzde 203 artış ve 32,72 milyon dolar ile Hollanda, yüzde 80 artış ve 11,52 milyon dolar ile Ukrayna, yüzde 6 artış ve 37,84 milyon dolar ile Almanya oldu. Nisan ayında bu ülkelere en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında, mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastik ve mamulleri, çay, domates, pastacılık ürünleri, şeker, otomotiv yan sanayi, konfeksiyon, kırmızı mercimek, dondurulmuş balık yer aldı" dedi.



"Lojistik maliyetlerde teşvik ve destek bekliyoruz"



Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sınırlardan geçişlerin sıkı denetimlere tabi tutulması nedeniyle birçok sektörde deniz ve hava yolu ile ihracatta artışların göze çarptığını dile getiren Başkan Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı:



"İhracatımızın lojistiğinde deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolunu mümkün olan en etkin şekilde kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ihracatımızın yüzde 71'ini denizyolu ile, yüzde 28'ini kara yolu ile gerçekleştirmiştik. Bu yılın nisan ayında ise deniz yolu ile olan ihracatımız bir miktar azalırken kara yolu ile ihracatımızın ise, toplam ihracatımızın yüzde 33'üne yükseldiğini görmekteyiz. Ancak burada esas dikkat çeken ise hava yolu ile yaptığımız ihracat rakamlarıdır. Hava yolu ile yaptığımız ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak toplam ihracatımızın yüzde 1'ine ulaşmış bulunmaktadır. İhracatçılarımız karlarından feragat etme pahasına ihracattan vazgeçmemekte, yıllardır büyük çabalar sonucu kazandıkları pazarları korumak için yoğun bir şekilde çaba göstermektedir. Hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektör ve ürün için hızlı teslimat büyük önem arz etmektedir. Korona virüs sonrası yeni normalde ülkemizin dünya pazarlarında eskisinden daha güçlü olarak yer alabilmesi, ürün ve hizmetleri en hızlı ve en uygun maliyetle bu pazarlara sunabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu anlamda hava yolu lojistiği başta olmak üzere tüm lojistik maliyetlerin azaltılması için hükümetimizden ek destekler bekliyoruz." - MERSİN