Hava yolu şirketinden 23 Nisan çağrısı - Son Dakika

Hava yolu şirketinden 23 Nisan çağrısı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) - Pegasus Hava Yolları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılını kutlamak için sosyal medyadan kendilerine gönderilecek Anıtkabir'de çekilmiş çocukluk fotoğraflarından oluşturulacak videoyu hesaplarından yayınlayacaklarını duyurdu. Pegasus Hava Yolları sosyal medya hesabından takipçilerine, "Anıtkabir'den bir fotoğrafını '#AtatürkünÇocuklarıyız hashtag'iyle bizi etiketleyerek 22 Nisan,12.00'a kadar paylaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını birlikte kutlayalım" bilgilendirmesi yaptı. Pegasus çalışanlarının Anıtkabir'de çektirdikleri fotoğraf ve anılarının bulunduğu video paylaşımının altına fotoğrafların gönderilmesi istendi.