Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2) - Son Dakika
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Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)

26.04.2022 10:34
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTIBursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü, sokaktakilerin panikle kaçtığı, patlamanın meydana geldiği ve kalabalığın toplandığı anlar yansıdı.

3 KİŞİ İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDISoruşturma kapsamında polis ekiplerince emniyete çağırılan uçağın bağlı olduğu şirketin sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın cenazelerinin bugün ailelerine teslim edileceği bildirildi. Otkum'un İstanbul Kurtköy Mezarlığı'nda Avşar'ın ise Mersin'de defnedileceği kaydedildi.'BİRİ SAĞ KOLUNU KIPIRDATIYORDU'Mahallede oturan Herdem Daştan (44), kaza sonrası yaşadıklarını anlattı. Uçak düştükten sonra meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtulduğunu belirten Daştan, "Benim eşim servis şoförü. İçeri geldiği gibi patlama sesi geldi. Küçük bebeğimiz vardı. Aldım bebeği, balkondan baktım. İki kişinin yerde yattığını gördüm. Yüzükoyun ikisi yere düşmüş. Birinin kafasını görmedim. Ancak biri hafif kıpırdıyordu. Dışarı koşmamla patlama bir anda oldu. Şu anda hala şoktayım. İlk balkona çıktım, deprem oldu sandım. Bizim servis aracının üzerine uçak düşmüş. Eşimle beraber bebeği de alıp kaçtık. Çok üzgünüm. Allah ailelerine sabır versin. Çok şükür bizde bir şey yok. Ne eşim ne ben hala uyuyamadık. İlk gördüğümde biri hareketsizdi ama biri sağ kolunu kıpırdatıyordu. Yardım etmek istedik. O anda patlama olunca ne eşim yaklaşabildi ne de ben. Alevlerin içinde kendimizi aşağıya attık" dedi.

Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,


Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
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Patlama, Polis, Bursa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2) - Son Dakika


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