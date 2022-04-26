Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (3) - Son Dakika

BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ

Bursa'da, dün uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı ile nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, yeğeninin çok iyi bir pilot olduğunu söyledi. Polat, "Furkan pilotluk hayaliyle birlikte pilotluğu özümsemiş biriydi. Furkan bu işin biçilmiş kaftanıydı; çok uzun saatler uçmuş, maalesef bu şirketin mesailerine maruz kalmış bir pilottu. Hocalarımız bir pilotun kaç saat uçabileceğini daha doğru söyleyebilirler. Şirketin bir envanterinin olduğu ve bu envanterde kaç tane uçağı olduğu ve bu uçakların kaç model oldukları çok rahat gözükebilir. Bunu yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Yani bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar. Bizim canımız gitti ama başka canlar gitmesini istemiyoruz. Bu uçakları kimler denetliyor, kimler kontrol ediyor? Bu denetleme raporlarını nereden bulabiliriz? Furkan'ın çalıştığı mesai saatine bakılırsa neden düştüğü ya da Furkan'ın neden düşürüldüğü ortaya çıkacaktır, diye düşünüyorum. Furkan çok başarılıydı, çok uçuş tecrübesi bulunan, sevilen, herkesin onunla çalışmak istediği biriydi. Ben şirketi suçlamıyorum. Duyduğumu söylüyorum. Bu uçak İzmir'e gidiyor. Bursa'ya dönüşte Furkan'a veriliyor ve eğitim uçuşuna başlatılıyor. Niye şu an burada şirket yetkilileri yok?" diye konuştu.

Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,