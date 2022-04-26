UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ - Son Dakika
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UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ

26.04.2022 11:30

Bursa'da, dün uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bursa'da, dün uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı ile nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, yeğeninin çok iyi bir pilot olduğunu söyledi. Polat, 'Furkan pilotluk hayaliyle birlikte pilotluğu özümsemiş biriydi. Furkan bu işin biçilmiş kaftanıydı; çok uzun saatler uçmuş, maalesef bu şirketin mesailerine maruz kalmış bir pilottu. Hocalarımız bir pilotun kaç saat uçabileceğini daha doğru söyleyebilirler. Şirketin bir envanterinin olduğu ve bu envanterde kaç tane uçağı olduğu ve bu uçakların kaç model oldukları çok rahat gözükebilir. Bunu yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Yani bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar. Bizim canımız gitti ama başka canlar gitmesini istemiyoruz. Bu uçakları kimler denetliyor, kimler kontrol ediyor' Bu denetleme raporlarını nereden bulabiliriz? Furkan'ın çalıştığı mesai saatine bakılırsa neden düştüğü ya da Furkan'ın neden düşürüldüğü ortaya çıkacaktır, diye düşünüyorum. Furkan çok başarılıydı, çok uçuş tecrübesi bulunan, sevilen, herkesin onunla çalışmak istediği biriydi. Ben şirketi suçlamıyorum. Duyduğumu söylüyorum. Bu uçak İzmir'e gidiyor. Bursa'ya dönüşte Furkan'a veriliyor ve eğitim uçuşuna başlatılıyor. Niye şu an burada şirket yetkilileri yok?? diye konuştu.

'UÇAK 2 METRE DAHA GELSE BİNANIN İÇİNE DALACAKMIŞ'

Bursa'da, tek motorlu uçağın düşerken çarptığı evin sahibi Hüseyin Sarı (40), 'Arkadaşım aradı ve sokağa uçak düştüğünü söyledi. 'Saçmalama, dalga mı geçiyorsun' dedim. Eşime ulaşmaya çalıştım. Telefonu çaldı çaldı ama cevap vermedi. Ben de yanında bulunan arkadaşını aradım. Ağlayarak 'Burada patlamalar oluyor, arabalar yanıyor ağabey' dedi. Ben de telaşlandım. İşten izin alıp, eve geldim. Eşim ambulansın başındaydı. Çok korkmuştu. Eşim paniklemiş. 2'nci kattan aşağı atlamaya çalışmış. Çocuk olduğu için merdivene yönelmiş. Merdivenden çıkmış. O sırada patlamayla birlikte alevlerin arasında kalmış. Çocuğu kıyafetleriyle kucağında kapatıp korumuş. Eşimde koşarken düşmekten kaynaklı yaralar var. Evin dış köşe üst kısmına kanadın vurduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yetkililer çatıdan kanat parçası çıkardı. Allah korumuş. Uçak 2 metre daha gelse binanın içine dalacakmış. Çocuğum ve eşim bu olayda psikolojik olarak çok etkilendi? dedi.

UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ

YORUMLAR
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Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN PİLOT BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKMIŞ - Son Dakika
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