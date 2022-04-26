SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI

26.04.2022 12:53

Bursa'da tek motorlu uçağın düştüğü noktadan saniyelerle kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan Yılmaz Özgür (60), o anları anlattı.

Bursa'da tek motorlu uçağın düştüğü noktadan saniyelerle kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan Yılmaz Özgür (60), o anları anlattı. Markete gitmek için evden çıktığını ve birden ani bir gürültü olduğunu belirten Özgür, şunları söyledi

Karşımdaki arkadaş hızlıca koşmaya başlayınca şaşkınlıkla onu izledim ve yoluma devam ettim. O esnada yüksek bir uçak sesi geldi ama mahallemizin üzerinde hep gezdikleri için pek dikkate almadım. Ancak uçak hızlı bir çarpmayla başımın üstünde bir toz bulutu oluşturdu. Ellerim ile başımı koruyarak, kaçtım. Uçağın minibüsün üzerine çakıldığını görünce kaçmak zorunda kaldım. Çok şiddetli bir sesti. Bir an için dondum. Hatta kaçan kişiye 'Neden beni uyarmadın, bana kaç demedin' diye sitem ettim. Patlama olunca ben de yürümeye başladım. Daha sonra 112'yi aradım. Okul saati olduğu için sokakta çocuklar yoktu. Allah'ıma şükürler ediyorum. Alevler beni yutabilirdi, aşağı doğru yürüyordum. 3 saniye daha geç gitsem, üzerime düşerdi.

SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI
SON ANDA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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