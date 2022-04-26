Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (7) - Son Dakika
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Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (7)

26.04.2022 13:59
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (7)

'ANİDEN BİR SES GELDİ, 2 CESET DÜŞTÜ'Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın görgü tanığı Sultan Kaya (56), "Torunlarıma bakmak için çıktım, aniden bir ses geldi ve 2 ceset düştü.

'ANİDEN BİR SES GELDİ, 2 CESET DÜŞTÜ'

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın görgü tanığı Sultan Kaya (56), "Torunlarıma bakmak için çıktım, aniden bir ses geldi ve 2 ceset düştü. Başımı kaldırdığımda çatının da üzerime geldiğini gördüm. Uçağın bir parçası çatıya, bir parçası da servis aracının üzerine düşmüştü. Sonra alevler her tarafı sardı. Eğer pilotlar canlı olsaydı; bir tepki görseydim, el atacaktım. Ancak hiçbir tepki yoktu. Alevler çoğalınca biz de kaçtık. Saniyelerle kurtulduk" dedi.


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Sultan Kaya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (7) - Son Dakika


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