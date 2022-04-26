Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (7) - Son Dakika

'ANİDEN BİR SES GELDİ, 2 CESET DÜŞTÜ'

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın görgü tanığı Sultan Kaya (56), "Torunlarıma bakmak için çıktım, aniden bir ses geldi ve 2 ceset düştü. Başımı kaldırdığımda çatının da üzerime geldiğini gördüm. Uçağın bir parçası çatıya, bir parçası da servis aracının üzerine düşmüştü. Sonra alevler her tarafı sardı. Eğer pilotlar canlı olsaydı; bir tepki görseydim, el atacaktım. Ancak hiçbir tepki yoktu. Alevler çoğalınca biz de kaçtık. Saniyelerle kurtulduk" dedi.