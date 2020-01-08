Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor - Son Dakika

Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor

6 saat önce

ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle bazı ticari hava yolu şirketleri, İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştirme kararı aldı.

Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor, System.String[]

ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle bazı ticari hava yolu şirketleri, İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştirme kararı aldı.

Fransız Hava Yolu şirketi Air France, İran ve Irak hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Malezya Hava Yolları, yaşanan son gelişmeler nedeniyle tüm uçuşlarda İran hava sahasına girmekten kaçınacağını duyurdu.

Singapur Hava Yolları da Avrupa uçuşlarını İran dışı rotalardan yönlendireceğini açıkladı.

Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketi ise Londra- Perth seferinin güzergahını, İran ve Irak hava sahaları dışından geçecek şekilde değiştirdiğini belirtti.

ABD'den uçuş yasağı

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığı bildirdi.

FAA'dan yapılan açıklamada, tedbire gerekçe olarak, bölgede artan askeri gerginlik nedeniyle sivil uçakların hedef olmasının önlenmesini gösterdi.

Açıklamada, "Orta Doğu'da artan askeri etkinlik ve siyasi gerilimin Amerikan sivil havacılık faaliyetleri açısından risk oluşturması nedeniyle kısıtlama tedbirine gerek görülmüştür." ifadesi yer aldı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları bölgedeki askeri gerginliği tırmandırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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