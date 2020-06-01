Hava yolunda iç hat seferleri başladı - Son Dakika

Hava yolunda iç hat seferleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu hizmetlerinde maske, sosyal mesafe, kişisel ve kurumsal hijyen ile çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Hava yolunda iç hat seferleri başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu hizmetlerinde maske, sosyal mesafe, kişisel ve kurumsal hijyen ile çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında durdurulan hava yolu ulaşımının yeniden başlatılması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Havalimanındaki Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'yi yarınlara hazırlayan projelerle yollarına devam ettiklerini söyledi.

Ulaşım ve altyapının önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çünkü biliyoruz ki büyük bir ülke olmanın ilk şartlarından biri, sosyal ve ekonomik olarak bizleri dünyayla bağlayan güçlü bir ulaşım ve altyapıya sahip olmak." dedi.

Salgın sırasında da proje çalışmalarına tedbiri elden bırakmadan 7/24 devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, buna karşın vatandaşlar için ulaşımın birkaç aylığına durma noktasına geldiğini, her şeyin onların sağlığı ve güvenliği için yapıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, kötü günlerin geride bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın dirayetli yönetimi ve vatandaşlarımızın feraseti sayesinde bugünleri görebildik. Şimdi sosyal ve ekonomik hayatı canlandırma, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ümit aşılama zamanı. Bu amaçla vatandaşlarımızın sağlığı için üst düzey önlemler alarak normalleşme adımlarımızı kararlı ve tedbirli bir şekilde atmaya devam ediyoruz."

"Sertifikalandırma süreci de başladı"

Karaismailoğlu, geçen hafta yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin başlatıldığını anımsatarak, kara yollarında seyahat kısıtlamasının da bugün itibarıyla kaldırıldığını hatırlattı.

Bu adımların en önemlilerinden birini atarak, ilk iç hatlar uçuşunun bugün gerçekleştirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"TK2150 sefer sayılı uçuşumuzla vatandaşlarımızla İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Bugün ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk 'Havalimanı Salgın Sertifikası'nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik. Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak."

"Alınacak tedbirler ile uygulanacak usul ve esasları belirledik"

Kovid-19 sonrası uçuşların normale dönmesi sürecinde Bakanlık olarak havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için bir ay boyunca yoğun çalışma sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirler doğrultusunda titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sonunda "Havalimanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ni" yayınladıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, salgının havalimanlarında yayılımını önlemek amacıyla işletmelerce alınacak tedbirler ve uygulanacak usul ve esasların belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Seyahatleri esnasında vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde olması ve sağlıklarının korunduğundan emin olmaları bizler için çok önemli. Bu yüzden, bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir dönem başlatıyoruz. Sertifikamız sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri ve yer hizmetleri kuruluşlarını değil, aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir."

Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında belirlenen 4 temel unsura dikkati çekerek, "Herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceğiz. Havalimanlarımızda belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamaları yapılarak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartları sağlanacak. Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün, kişiye özel üretilen HES koduyla sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerektiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcuların, sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edeceklerini vurgulayarak, "Yolcularımızın yolculuk sürecini başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edeceğiz ve aldığımız tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız. Salgın karşısında bütüncül tedbirleri alıp uygulamaya geçiren ilk ülke olarak hava yolu seyahatleri için almış olduğumuz önlemlerin başarıya ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla sağlık ve huzur içinde hava yolu ulaşımını kullanabileceklerini ifade eden Karaismailoğlu, gelecek günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmaların da sonuçlandıracağını söyledi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tüm dünyaya rehber olan Türkiye'nin normalleşme sürecinde de Cumhurbaşkanının liderliğinde gösterdiği başarılarla örnek gösterileceğine dikkati çekerek, yeniden seferlerine başlayan iç hat uçuşlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hava yolunda iç hat seferleri başladı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:13:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava yolunda iç hat seferleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]