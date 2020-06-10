Hava yoluyla 33,7 milyon yolcu taşındı - Son Dakika

Ocak-mayıs döneminde yani beş aylık süreçte Türkiye havalimanlarından 33 milyon yolcu taşındı. Tabi bu sayıda salgının etkisi de var. Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre, hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 408 bin 483'e ulaştı.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 19 milyon 495 bin 19, dış hat yolcu trafiği 14 milyon 206 bin 454 oldu.

İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde iç hatlarda 3 milyon 112 bin 294, dış hatlarda 9 milyon 190 bin 990 olmak üzere toplam 12 milyon 303 bin 284 yolcuya hizmet verildi.

(İHA)