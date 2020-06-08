Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı - Son Dakika

Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı ocak-mayıs döneminde 33 milyon 735 bin 522 oldu.

Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı, System.String[]

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı ocak-mayıs döneminde 33 milyon 735 bin 522 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak-mayıs döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 187 bin 226, dış hatlarda 116 bin 895 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 104 bin 362 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 408 bin 483'e ulaştı.

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 19 milyon 495 bin 19, dış hat yolcu trafiği 14 milyon 206 bin 454 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 33 milyon 735 bin 522 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 159 bin 921 ton, dış hatlarda 762 bin 689 ton, toplamda 922 bin 610 ton olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı istatistikleri

İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde iç hatlarda 3 milyon 112 bin 294, dış hatlarda 9 milyon 190 bin 990 olmak üzere toplam 12 milyon 303 bin 284 yolcuya hizmet verildi.

Bu havalimanında iç hatlarda 22 bin 551, dış hatlarda 66 bin 904 yolcu olmak üzere, toplam uçak trafiği 89 bin 455 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 07:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hava yoluyla 5 ayda yaklaşık 33,7 milyon yolcu taşındı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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