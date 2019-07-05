Son Dakika Haberleri: Hava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı
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Hava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı

1 saat önce

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın ilk 6 ayında 94 milyon 812 bin 482 oldu.

Hava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı, System.String[]
Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın ilk 6 ayında 94 milyon 812 bin 482 oldu. İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde, 15 milyon 942 bin 832 yolcuya hizmet verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02 
istanbul, türkiye, Ekonomi
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