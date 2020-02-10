Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 14 milyona yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 14 milyona yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 14 milyona yaklaştı

6 saat önce

Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocakta 13 milyon 952 bin 310 oldu.

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 14 milyona yaklaştı, System.String[]

Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocakta 13 milyon 952 bin 310 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 67 bin 158, dış hatlarda 43 bin 473 olarak belirlendi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 145 bin 72'ye ulaştı.

Ocakta Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 799 bin 42, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 131 bin 774 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 13 milyon 952 bin 310 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla iç hatlarda 63 bin 247 ton, dış hatlarda 211 bin 696 ton, toplamda ise 274 bin 943 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı istatistikleri

İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iç hatlarda 1 milyon 263 bin 808, dış hatlarda 4 milyon 12 bin 452 olmak üzere, toplamda 5 milyon 276 bin 260 yolcuya hizmet verildi.

Ocakta, bu havalimanında iç hatlarda 8 bin 370, dış hatlarda 26 bin 719 yolcu olmak üzere, toplam uçak trafiği 35 bin 89 olarak kayıtlara geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor
Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:54:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 14 milyona yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]