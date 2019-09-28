Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı
17 dakika önce
Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.
Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:31
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