Son Dakika Haberleri: Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı

17 dakika önce

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.

Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı, System.String[]

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin
Yaşanan deprem sonrası İstanbullular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 11:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]