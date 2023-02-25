Havaalanı inşaatında göçük, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Havaalanı inşaatında göçük, 2 işçi hayatını kaybetti

25.02.2023 17:52
Havaalanı inşaatında göçük, 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında işçilerin boru döşediği sırada toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya ve Elazığ İtfaiyelerinin yanı sıra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya Erhaç Havaalanı inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti Malatya Erhaç Havaalanı inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan kedi kurtarıldı Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havaalanı inşaatında göçük, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:44 Ali Koç sahaya inip Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı
18:19 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, zehir zemberek sözlerle istifa etti
18:03 Süper Lig'de açılış yapıldı! Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk düdük geldi
17:47 Malatya Erhaç Havaalanı inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti
17:26 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Haberler.com'a konuştu: Elbistan'da 3 bin konteynerlik mahalle kuruluyor
17:07 Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı
16:50 Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı
16:25 İzmir'de kozmetik mağazasının deposunda çıkan yangında iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı
16:29 Sampdoria kulüp binasına kesik domuz başı bırakıldı! Notu okuyan yetkililer hemen alarma geçti
15:41 Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2023 19:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Havaalanı inşaatında göçük, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement