Havaalanı ve Lara Caddesi Çarşamba gününden itibaren trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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Havaalanı ve Lara Caddesi Çarşamba gününden itibaren trafiğe kapatılacak
7 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Muratpaşa ilçesi Havaalanı Caddesi ve Lara Caddesi 18 Aralık Çarşamba gününden itibaren trafiğe kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Muratpaşa ilçesi Havaalanı Caddesi ve Lara Caddesi 18 Aralık Çarşamba gününden itibaren trafiğe kapatılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi'nde yer alan Havaalanı Caddesi ve Lara Caddesi (Güzeloba Kapalı Pazar yeri ile Yaşar Sobutay Bulvarı arası) asfalt yenileme çalışmalarından dolayı 18 Aralık Çarşamba gününden itibaren araç trafiğine kapanacak. Etaplar halinde yapılacak çalışmalar süresince yolun diğer aksı geliş- gidiş olarak çalıştırılacak. Çalışmaların 15 gün sürmesi planlanıyor. - ANTALYA
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