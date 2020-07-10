Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor - Son Dakika

Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımın sağlanması ve mevcut güzergahta yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için Hasköy'de köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımın sağlanması ve mevcut güzergahta yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için Hasköy'de köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor.

Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in uluslararası düzeyde en önemli ulaşım noktalarından biri olan Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımı sağlamak için ilk kazmayı vurdu. Yıllardır bölge halkının trafik sorunu yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde Hasköy'de halk arasında "Fruko Kavşağı" olarak bilinen bölgede köprülü kavşak çalışmalarına başlandı. Eski adıyla Protokol Yolu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan ve 7 yıl önce planlanan köprülü kavşak projesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine hayata geçirildi. Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan sinyalize kavşak nedeniyle artan trafik, projenin hayata geçmesiyle rahatlayacak. Keçiören ilçesi Çaldıran ve Yeşilöz mahallerine giriş çıkış yapan sürücülerle Esenboğa Havaalanı istikametinde seyahat eden sürücüler, köprülü kavşağın altına yapılacak sinyalize dönel kavşakla da daha kolay ulaşım sağlayabilecek.

Mevcut kavşakta bekleme süresinin azaltılarak Esenboğa Havaalanı'na ulaşımın kesintisiz hale dönüştürülmesi amaçlanan köprülü kavşak, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak inşa edilecek. Çaldıran ve Yeşilöz mahallerine geçiş yapacak olan sürücüler, köprülü kavşakta yapılacak 2 şeritli yan yolları kullanarak geçiş de yapabilecek. Kavşağın Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı, Hasköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
15:01
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
14:57
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
13:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 16:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]