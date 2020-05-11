Havaalanında kuyruklar ve oturma alanlarına sosyal mesafe ayarı - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nda korona virüs kapsamında alınacak yeni önlemler ile ilgili inceleme yaptı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yeni önlemler alınacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin de havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında uygulayacakları önlemler ile ilgili Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.



Havalimanında alınacak önlemleri sosyal medya hesabından duyuran DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanlarının fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL