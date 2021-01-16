Havaalanında sahte korona testi soruşturması - Son Dakika

Havaalanında sahte korona testi soruşturması

16.01.2021 00:52
Havaalanında sahte korona testi soruşturması, System.String[]

Beyrut'tan Düsseldorf havaalanına Türkiye aktarmalı gelen iki Alman yolcu sahte koronavirüs test belgesi ibraz etmekle suçlanıyor.

Beyrut'tan Düsseldorf havaalanına Türkiye aktarmalı gelen iki Alman yolcu sahte koronavirüs test belgesi ibraz etmekle suçlanıyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Türkiye aktarmalı olarak Almanya'nın Düsseldorf havaalanına gelen 45 yaşındaki erkek ile 32 yaşındaki kadın yolcu hakkında, uçuşlarından önce sahte koronavirüs testi ibraz ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Alman uyruklu yolcular, havaalanındaki korona test merkezinde yeniden teste tabi tutulduktan sonra karantinada kalmak koşuluyla evlerine yollandı.

AFP'nin Alman güvenlik birimlerine dayanarak aktardığı habere göre olay şöyle gelişti:

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliği, havaalanlarının güvenliğinden de sorumlu olan Federal Polis Teşkilatı'na şüpheli iki yolcunun Türkiye'den Almanya'ya hareket eden bir uçağa bindiği bilgisini geçti.

Uçak Düsseldorf'a inişinde özel bir alana çekildi. Şüpheli yolcular burada uçaktan indirildi. Yanlarında bulunan ve negatif test sonuçlarını gösteren kuşkulu belgelere de el konuldu. Şüphelilerin uçakta yakınında oturan kişilerin de kimlik ve ulaşım bilgileri tedbiren alındı. İki yolcuya Düsseldorf havaalanında bulunan koronavirüs test merkezinde yeniden test yapıldı.

Federal Polis Teşkilatı, iki yolcu hakkındaki ihbarı yapanın Lübnanlı bir doktor olduğunu açıkladı. Açıklamada, Beyrut'ta görev yaptığı belirtilen doktorun, kadın yolcunun Covid-19 semptomları göstermesine rağmen, yerine başka bir Alman vatandaşının kimlik bilgilerini vererek test yaptırdığını aktardığı bildirildi. Kadın yolcunun "dolaylı yanlış beyan şüphesi" ile cezai kovuşturmaya tabi tutulacağı belirtildi. AFP/ETO,TY

(c)

Havaalanında sahte korona testi soruşturması

Düsselldorf, Koronavirüs, Türkiye, Alman, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Havaalanında sahte korona testi soruşturması - Son Dakika Dünya


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