Son Dakika Haberleri: Havaalanında Senfonik Yeni Yıl Konseri

Havaalanında Senfonik Yeni Yıl Konseri

32 dakika önce

Turkish Brass Ensemble Orkestrası, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki yolcu ve personele yeni yıl konseri verdi.

Havaalanında Senfonik Yeni Yıl Konseri, System.String[]
Turkish Brass Ensemble Orkestrası, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki yolcu ve personele yeni yıl konseri verdi.

Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen yolcular ve havaalanı personeli senfonik konser sürprizi ile karşılaştı.

Belçikalı orkestra şefi Jean Baily yönetimindeki Turkish Brass Ensemble, havaalanında oluşturulan "Mutlu Yıllar Sokağı" önünde mini bir konser verdi.

Birbirinden neşeli eserlerle keyiflenen personel ve yolcular, orkestrayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

İzleyenlerin alkışlarıyla eşlik ettiği konser sırasında uçuş anonsları da yapıldı.

Amaç mutlu yıllar dilemek

Turkish Brass Ensemble Genel Sanat Yönetmeni Kenan Gökkaya, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara mutlu yıllar dilemek için havaalanında konser verme kararı aldıklarını aktardı.

Gökkaya, insanlara hiç ummadıkları anda müzikle dokunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "İnsanlar evine, eşine yetişmek istiyor. Kavuşmak istiyorlar. O arada sıcak bir dokunuş hissetmelerini, kavuşma anını iyi geçirmelerini sağlamayı amaçladık ve mutlu yıllar diledik." diye konuştu.

Orkestra şefi Jean Baily ise defalarca İzmir'deki havalimanına geldiğini ancak ilk kez burada konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İzmir'de işlerini tamamladıktan sonra Ankara yolculuğu öncesi senfonik müzik dinleyen Sezgin Koçak, Türk halk müziğine ilgi duyduğunu ancak senfonik sürprizin de çok hoşuna gittiğini anlattı.

Koçak, 2019 yılından umutlu olduklarını belirterek "Bu konserle de mutlu olduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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