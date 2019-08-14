Havaalanından uyuşturucu sokarken yakalandı
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Eskişehir’de havaalanından uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir’de havaalanından uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hava Alanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada havaalanından şehir merkezine 24.24 gram Skunk Esrar maddesi sokmaya çalışan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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