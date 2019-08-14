Havaalanından uyuşturucu sokarken yakalandı

Eskişehir’de havaalanından uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de havaalanından uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hava Alanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada havaalanından şehir merkezine 24.24 gram Skunk Esrar maddesi sokmaya çalışan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu