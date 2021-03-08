Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması - Son Dakika

Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması

08.03.2021 18:42
Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması, System.String[]

Gaziantep Kamu-Sen Kadın Kolları Komisyonu üyeleri, sendikanın erkek yöneticileri ile birlikte havalimanındaki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep Kamu-Sen Kadın Kolları Komisyonu üyeleri, sendikanın erkek yöneticileri ile birlikte havalimanındaki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep Kamu-Sen Kadın Kolları Başkanı Mehtap Sakar, Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan, Türk Ulaşım-Sen Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülleroğlu, komisyon üyeleri ile birlikte havaalınında çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sakar, yaptığı basın açıklamasında ise, "Sevginin, fedakarlığın, emeğin ve umudun adı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en samimi duygularımla kutluyorum. Ulu Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi; 'Ey kahraman Türk Kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' Biz bu anlayışı ilke edindik. Ülkemizi medeniyete götürecek her adımın, kadınlarımıza verdiğimiz değerle atılacağının bilinciyle yetiştik. Feryadımız da mücadelemiz de yeni nesilleri bu anlayışla yetiştirmektir. Hem dünyada hem de ülkemizde kadına yönelik şiddet, eğitimsizlik, işsizlik gibi köklü sorunlarla uğraşırken, Covid-19 salgını yaşanan bu tabloya olumsuz etkide bulunmuştur. Kadınların toplumsal konumu ile ülkelerin gelişmişlik düzeyinin doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde kadınlarımıza daha çok önem vermemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır" dedi.

Sağlık çalışanları arasında kadınların çoğunlukta olduğunu hatırlatan Başkan Mehtap Sakar "Enfeksiyon riskinden dolayı kadın çalışanlarımız evlerinden ve ailelerinden uzak ve mesafeli yaşamak zorunda kaldılar. Evde çalışan kadınlarımızın sayısı arttı ve evler hem okul hem kreş hem de ofis halini aldıkça kadınlarımız üzerine binen yük artmış oldu. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, pandemi ile savaşın ön cephesinde yer alan kadınlarımıza yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almalıyız. Evde ya da ofiste kadın çalışanlarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmemiz gerekiyor. Altını çizmemiz gereken önemli bir nokta şudur ki, ülkemizde kadınlarımız gerek sosyal gerekse ekonomik hayata arzu edilen oranda katılamamaktadır. Çalışma hayatında kadınların da en az erkekler kadar başarılı olabileceği ortada iken, günümüzde kadınların çalışma hayatındaki rolleri özellikle yönetici düzeyinde arzu edilen boyutta değildir" ifadelerini kullandı.

Kadınlara çok rol yüklenilmesi çalışma hayatlarının önüne geçtiğini söyleyen Başkan Mehtap Sakar, "Kadınlardan beklenen aile içi rolleri yerine getirmesi, çalışma hayatına katılmasının önüne geçmektedir. Yani toplumun kadına yüklediği ev işleri ve annelik görevleri, bir anlamda çalışma hayatının önüne geçmekte hem kadınların iş hayatında yükselmelerine hem de sürekli ve güvenceli işlerde çalışmalarına mani olmaktadır. Maalesef yakın zaman önce kadına şiddet konusunda yaşanan acı bir olaya daha tanık olduk. Artık kadınlarımızın şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Her seferinde bu son olsun haykırışlarımız karşılığını bulmuyor. Onun için de bir kadını çocuğunun gözü önünde darp eden insanlıktan nasibini almamış sefil yaratıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Öyle ki kimse bir kadına el kaldırmaya cesaret edemesin. Bu duygu ve düşünceler içinde vatan savunmasında şahadet şerbetini içen yiğitlerimizin anneleri başta olmak üzere, tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutluyor, kamuda çalışan kadınlarımızı da haklarımız ve ortak çıkarlarımız için 'Bizim ilkemiz önce ülkemiz' anlayışıyla yola çıkan Türkiye Kamu-Sen çatısı altında bir yumruk olmaya çağırıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması
Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması

Kadınlar Günü, Gaziantep, Kamu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması - Son Dakika


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