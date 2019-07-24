Son Dakika Haberleri: Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme
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Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme

27 dakika önce

Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme, System.String[]
Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:32 
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