Son Dakika Haberleri: Havacı Askerlere Fetö Gözaltısı

Havacı Askerlere Fetö Gözaltısı

48 dakika önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Havacı Askerlere Fetö Gözaltısı, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle örgütle bağlantısı belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: AA

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