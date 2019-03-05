Havacı Askerlere Fetö Gözaltısı
48 dakika önce
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle örgütle bağlantısı belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: AA
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları