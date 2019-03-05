Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
49 dakika önce
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara
'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:40
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