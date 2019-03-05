Son Dakika Haberleri: Havacı askerlere FETÖ gözaltısı

Havacı askerlere FETÖ gözaltısı

49 dakika önce

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:40 

Ankara, Ekonomi
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