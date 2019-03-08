Havacı Gençler, Kadınlara Pembe Kağıt Uçak Dağıttı
2 saat önce
Erzurum'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kağıt uçak hediye etti.
Erzurum
'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, üzerinde '8 Mart
Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kağıt uçak hediye etti. Atatürk Üniversitesi
'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören derneğin kadın ve erkek öğrenciler, kadınlar günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Dernek üyeleri, yaklaşık 2 saat içerisinde 500 pembe kağıdı uçak yapıp sokağa çıkarak günlerini kutladıkları kadınlara dağıttı. Kadınlar, teşekkür ederek gençlerin verdiği kağıt uçakları çantalarına koydu. Dağıttıkları kağıt uçakların üzerinde, 8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun yazdığını söyleyen derneğin halkla ilişkiler ve tanıtım sorumlusu Dilara Özmen, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeni ile erkek üye arkadaşlarımızla birlikte 500 tane uçak kağıt yaptık. Üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kağıt uçakları 3 farklı bölgede kadınlara dağıttık. Yeni oluşturulan Erzurum'daki derneğin ilk faaliyetini de gerçekleştirmiş olduk diye konuştu
Hayatlarında ilk kez kağıt uçak hediye aldıklarını söyleyen kadınlar ise, Önemli olan hatırlanmak dedi
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:29 Kaynak: DHA
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