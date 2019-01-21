Havacılar, 185 Aileye Umut Oldu

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yardıma muhtaç 185 aileye; 150 kolilik gıda malzemesi ve 35 adet 100 liralık market kartı dağıttı.

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yardıma muhtaç 185 aileye; 150 kolilik gıda malzemesi ve 35 adet 100 liralık market kartı dağıttı.



Topladığı yardım ve bağışlarla Eskişehir'de birçok mazluma umut olan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, faaliyetine devam ediyor. Çeşitli aşamalardan sonra tespit edilen ailelere aralıksız yardım eden Havacılar, son olarak Ocak ayında 185 aileye ulaştı. İçinde çikolatadan pirince kadar pek çok ürünün bulunduğu 150 kolinin yanı sıra 35 adet de 100 liralık market kartı dağıtan dernek üyeleri, hedeflerinin daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu dile getirdiler.



Düzenlenen dağıtım ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, kış kampanyalarına yardımseverler tarafından yoğun ilgi gösterildiğini dile getirterek, "Bu ilgi kapsamında 150 koli ve 100 liralık 35 adet market kartı ile sadece ocak ayında Eskişehir çapında sistemimizde kaydı bulunan 185 yardıma muhtaç aileye ulaşmış bulunuyoruz. Bize duymuş olduğunuz güven ve destekleriniz ile birlikte soğuk kış günlerinde nice fakir evlerinin ocaklarinda yemeklerin pişmesine vesile oluyor, sofralarında katık olmaya devam ediyoruz. Yapılan yardımları görmek için sosyal medya adresimizi takip edebilir, telefon hattımızdan bize ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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