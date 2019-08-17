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Havacılar bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

1 saat önce

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yardıma muhtaç ailelere Kurban Bayramı dolayısıyla et dağıtımı yaptı.

Havacılar bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı, System.String[]
Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yardıma muhtaç ailelere Kurban Bayramı dolayısıyla et dağıtımı yaptı.

Hava ikmalde çalışan gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği faaliyetlerine devam ediyor. Gönüllü hayırseverlerin bağışlarıyla Eskişehir'de yardıma muhtaç birçok insana umut olan havacılar, bu Kurban Bayramında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak kurban eti yardımında bulundu.

21 mahallede 300'den fazla aileye ulaştılar

Havacılar, Eskişehir kent merkezi genelinde 21 mahallede yardıma muhtaç ailelerin evlerine giderek kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Bayram öncesinde de ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan dernek gönüllüleri, Kurban Bayramının 4 günü boyunca derneğin sisteminde kayıtlı ihtiyaç sahibi 300'den fazla aileye kurban eti yardımında bulundu. Bayram öncesinde de derneğin özel olarak geliştirdiği Havakart projesi kapsamında 58 yardıma muhtaç aileye bayram alışverişleri için maddi destekte bulunan Havacılar, 15 çocuğa da bayramlık elbise hediye etti.

Aileler, yapılan yardımlardan dolayı Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneğine minnettar olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:54 Kaynak: İHA
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