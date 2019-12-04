Havacılar Derneği üyeleri köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu

Eskişehir'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar sürdüren Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar) kendilerine gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak bir köy okulundaki çocuklara kırtasiye yardımında bulundu.



Yapılan yardım faaliyeti ile bilgi veren Dernek Başkanı Önder Kaya, "Fabrikamızda çalışan bir abimizin köy okulundaki çocukların durumlarını bize aktarması ile böyle bir karar alarak üyelerimize duyurduk. Üyelerimizin ve hayırseverlerin yapmış olduğu "Okul" tanımlı bağışlar ile şehrimize arabayla 22 saat uzaklıktaki bir köy okuluna kırtasiye malzemelerini ulaştırdık. Hediyeleri alan çocukların sevinci bizi gerçekten çok mutlu etti. Şartlar ve sonuç değerlendirildiğinde bu tür eğitim yardımlarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Hava ikmalde çalışan işçiler olarak kurduğumuz bu dernek ile çok şükür şehrimizde her ay 200'e yakın yardıma muhtaç aileye erzak kolisi ve çeşitli yardımlar yapmaktayız. Genel olarak yardımlarımız fakir ailelerin asli ihtiyaçlarına yönelik olmakla birlikte bu şekilde bize gelen asli ihtiyaç harici yardım taleplerini de belirlediğimiz çerçeve dahilinde değerlendirerek elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz.. Yardım faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi almak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan veya telefon hattımızdan bilgi alabilirler" dedi. - ESKİŞEHİR