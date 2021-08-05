Havacılardan Manavgat'a yardım eli - Son Dakika

Eskişehir'de bir dernek, topladığı yardım malzemelerini yangında zarar gören Manavgat ilçesindeki vatandaşlara gönderdi.

Birçok gönüllü kuruluş, son günlerde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla yardımlar topluyor. Eskişehir'de faaliyet gösteren Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği de topladıkları jeneratör, kıyafet, bebek bezi ve maması gibi malzemelerle Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yardım eli uzattı.

"Yardımlar Manavgat Kriz Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırıldı"

Konuyla ilgili konuşan Dernek Başkanı Önder Kaya, kendilerine ulaşan çağrılara kayıtsız kalmayarak, vakit kaybetmeden yardımları topladıklarını belirtti. Birçok malzemenin yer aldığı yardım aracının Manavgat Kriz Koordinasyon Merkezi'ne ulaştığını dile getiren Kaya, "Şehrimizde sürekli ve sistematik olarak gerçekleştirdiğimiz yardımların yanı sıra ülkemizdeki bu tür afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza da yardım elimizi uzatmak bizim görevimiz. Bu sebeple bize ulaşan yardım çağrılarına kayıtsız kalmayarak acil olarak gereken malzemeleri hazırlamaya başladık. 2 adet jeneratör, el fenerleri, ışıldaklar, bebek maması ve bebek bezleri, Yunus Emre Halk Çarşısı esnafının bağışladığı kıyafetler, iç çamaşırı ve ayakkabılardan oluşan yardımlarımızı toparlayıp dernek aracımızla Manavgat Kriz Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırdık. Hepimizin yüreklerini yakan bu yangınlarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, etkilenen vatandaşlarımıza da sabırlar diliyoruz. Allah vatanımızı her türlü afetlerden ve hain saldırılardan korusun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR