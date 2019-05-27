Son Dakika Haberleri: Havacılardan yoksul ailelere ve yetim çocuklara iftar

Havacılardan yoksul ailelere ve yetim çocuklara iftar

3 saat önce

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 26 yoksul aile ve yetim çocuklar için iftar organizasyonu düzenledi.

Havacılardan yoksul ailelere ve yetim çocuklara iftar, System.String[]
Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 26 yoksul aile ve yetim çocuklar için iftar organizasyonu düzenledi.

Bu yıl 2. düzenlenen etkinlikte 105 çocuğa da bayramlık elbiseleri hediye hediye edildi. Hediyelerini alan çocuklar yaşadıkları mutluluğu dile getirerek dernek üyelerine teşekkür ettiler.

Dernek üyelerinin kendi cebinden karşıladığı ve yetim çocuklar ile yoksul ailelerin yüzünü güldürdüğü etkinlik keyif içinde son buldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam
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