Havacılardan yoksul ailelere ve yetim çocuklara iftar

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 26 yoksul aile ve yetim çocuklar için iftar organizasyonu düzenledi.

Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 26 yoksul aile ve yetim çocuklar için iftar organizasyonu düzenledi.



Bu yıl 2. düzenlenen etkinlikte 105 çocuğa da bayramlık elbiseleri hediye hediye edildi. Hediyelerini alan çocuklar yaşadıkları mutluluğu dile getirerek dernek üyelerine teşekkür ettiler.



Dernek üyelerinin kendi cebinden karşıladığı ve yetim çocuklar ile yoksul ailelerin yüzünü güldürdüğü etkinlik keyif içinde son buldu. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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