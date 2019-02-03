Son Dakika Haberleri: Havacılık Devi Tusaş, Sanal Market Açtı

Havacılık Devi Tusaş, Sanal Market Açtı

47 dakika önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ürünlerinin maketleri, tişörtleri, armalarının olduğu bir mağaza açtı.

Havacılık Devi Tusaş, Sanal Market Açtı, System.String[]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ürünlerinin maketleri, tişörtleri, armalarının olduğu bir mağaza açtı.

İnternette www.tusasshop.com.tr/ adresinden ulaşabilecek olan sanal mağazada farklı ürünler herkesin beğenisine sunuldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii uzun zamandır beklenen bir girişimi böylece gerçekleştirmiş oldu. TUSAŞ tarafından üretilen ürünlerin maketlerinin de yer aldığı sanal markete ilgi yoğun oldu. İlk olarak sanal mağaza ile web üzerinden çeşitli promosyon ürünlerini ve ürün maketleri satışa çıkaran şirketin, Şubat ayında fabrika girişinde fiziki bir dükkan açması planlanıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

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