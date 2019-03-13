Havacılık dünyasında Boeing depremi
1 saat önce
346 kişinin ölümüyle sonuçlanan Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarının ardından Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından askıya alınması, uçuş güvenliği ve Boeing'e ait 2 tip uçağın güvenli olup olmadığını gündeme getirdi.
346 kişinin ölümüyle sonuçlanan Endonezya ve Etiyopya
'daki uçak kazalarının ardından Boeing
model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından askıya alınması, uçuş güvenliği ve Boeing'e ait 2 tip uçağın güvenli olup olmadığını gündeme getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:10
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