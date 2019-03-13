Son Dakika Haberleri: Havacılık dünyasında Boeing depremi

Havacılık dünyasında Boeing depremi

1 saat önce

346 kişinin ölümüyle sonuçlanan Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarının ardından Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından askıya alınması, uçuş güvenliği ve Boeing'e ait 2 tip uçağın güvenli olup olmadığını gündeme getirdi.

Havacılık dünyasında Boeing depremi, System.String[]
346 kişinin ölümüyle sonuçlanan Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarının ardından Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından askıya alınması, uçuş güvenliği ve Boeing'e ait 2 tip uçağın güvenli olup olmadığını gündeme getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:10 

Etiyopya, Boeing, Ekonomi
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