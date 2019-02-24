Son Dakika Haberleri: Havacılık İşletmeciliği İvme Kazandı

Havacılık İşletmeciliği İvme Kazandı

1 saat önce

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin seminerleri sürüyor.

Havacılık İşletmeciliği İvme Kazandı, System.String[]
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin seminerleri sürüyor.

Özellikle mühendislik bölümü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği "Havacılık Bakım ve imalat süreçlerinde insan faktörleri eğitimi" konulu semineri Tuğper Ertuğrul sunum ile anlattı. Ertuğrul, günümüzde havacılık işletmeciliğinin ivme kazanması nedeniyle uçak bakımının da önemini arttırdığını belirterek, "Her şeyin insanla başladığı düşüncesi ile uçak bakımında da insandan kaynaklanan olumsuzlukların en aza indirgenmesi için personelin eğitimi gerekmektedir. İnsan faktörleri havacılık dizaynı, belgeleme, eğitim, operasyonlar ve bakım uygulamalarında insan performansının göz önünde bulundurulması ve insanla sistem elemanları arasındaki uyumu sağlayan emniyet prensipleri bütünüdür. İşletmelerde personelin tutumu, güven duygusu, ilişkilerin kalitesi ve moral, kişilerin çalışmasını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Hiçbir şey insan hayatı kadar değerli değildir" diye konuştu.

Seminer sonrası yöneltilen sorular yanıtlandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

Makina Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Eskişehir, Ekonomi
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