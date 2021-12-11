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Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor - Son Dakika

Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor

11.12.2021 12:25

Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesinde öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra okulun hangarında bulunan uçaklardaki uygulamalı derslerle geleceğin uçak mühendisi ve teknisyenleri olarak sektöre hazırlanıyor.

Sakarya Nuri Demirağ Özel Havacılık ve Teknoloji Lisesinde öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra okulun hangarında bulunan uçaklardaki uygulamalı derslerle geleceğin uçak mühendisi ve teknisyenleri olarak sektöre hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat çerçevesinde eğitim-öğretim hizmeti veren lisede teorik derslerini sınıflarda alan öğrenciler, uygulama eğitimini ise hangarlarda uçaklar üzerinde görüyor.

Okul Müdürü Merve Başar, AA muhabirine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen ve teknik lise müfredatı uygulanan okulda öğrencilerin matematik, fizik, kimya ağırlıklı eğitim aldığını söyledi.

Başar, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri birleştirerek hayata hazırlanma yolunda hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Merve Başar, uçak bakım alanı mezunu öğrencilerin üniversitelerin uçak gövde motor, makine, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya bu alanların öğretmenlik bölümlerine, bilişim teknolojileri alanından mezun öğrencilerin ise bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerine daha düşük puanlarla yerleşme imkanına sahip olduğunu anlattı.

Öğrencilerin havacılık alanına ilgi duymasının önemine işaret eden Başar, "Kayıt sırasında öğrencilere 'Geleceğinizi bu alanlarda şekillendirmek istiyor musunuz?' diye soruyoruz. Açıkçası anne-babanın yönlendirmesiyle öğrencilerimizi burada istemiyoruz. Öğrencilerimizin istekli olması, okulumuza yüzde 50 başarıyla başlama fırsatının yanı sıra gelişimlerine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Başar, okulun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) tanımlanan 16 eğitim modülün 8'inden muafiyet verdiğini aktararak öğrencinin matematik, fizik, kimya gibi belirlenen modül derslerinin ortalaması 75 barajını geçtiğinde sertifikaya sahip olacağını ve başvuracağı uçak bakım merkezleriyle ilgili kuruluşlarda daha ön planda mesleki hayatına başlayabileceğini kaydetti.

"Okul bitene kadar öğrenciyi donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz"

Uçak bakım öğretmeni İsmail Hakan Bayındır da okul bitene kadar öğrenciyi donanımlı hale getirmeye çalıştıklarını, teorik bilgilerin yanı sıra birebir uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

Okul bittikten sonra öğrencilerle irtibatlarını sonlandırmadıklarını dile getiren Bayındır, "Mezuniyet sonrası her öğrencimizle SHGM arasındaki irtibatları da yürütüyoruz. SHGM'de ismi geçen örnek okullardan biriyiz. Bir lise öğrencisinin okul bittikten sonra ne kadar donanımlı hale geldiğini birebir tuttuğumuz çizelgeler üzerinden değerlendirmeye alıyoruz. Okul bittikten sonra hava ikmallerde, özel havacılık kurum ve kuruluşlarında bu işleri rahatlıkla yürütebilecek seviyeye gelmelerini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Havacılığın birçok kesimden ilgi uyandıran bir sektör olduğuna değinen Bayındır şöyle devam etti:

"Öğrencinin isteği bizim için ön plandadır. Burada 4 yıllık eğitimle öğrencilerimizi istediğimiz seviyeye getirebiliyoruz. Sonuçta global bir meslek ve dünyanın her yerinde bu işi yapabiliyorlar. Öğrencilerimize bu eğitimi seve seve vermeye hazırız, gönüllü grup öğretmenleriyiz. Derslerimizde öncelikle teorik bilgi veriyoruz, pratik uygulamasını da hangarlarımızda, atölyelerimizde bilfiil uygulamalı olarak gösteriyoruz. Hangarlarda, atölyelerde öğrencilerimiz inanılmaz mutlu. Bir parçayı, bir motoru söküp takmayı, sistemin çalışmasını görmeyi, onlara dokunmayı çok sevdikleri nokta. Biz de bu doğrultuda hareket etmeye, hem teorik bilgiyi hem de uygulamayı aynı anda sürdürmeye çalışıyoruz."

"Uçağı A'dan Z'ye öğrenip sonra sürmek istiyorum"

Öğrenci Nisa Nur Taşlı ise okula havacılığı sevdiği için geldiğini belirterek, "Havacılık gerçekten gönül işi, sevmek gerekiyor. Sevmeden asla olacak bir şey değil." dedi.

Teknisyen olarak yetiştiklerini ancak bir pilotun bilmesi gereken her bilgiyi okulda öğrenebildiklerini dile getiren Taşlı, "Bunu pilotaj okuyanlar üniversitede öğrenirken biz önceden öğrendiğimiz için avantajımız oluyor. Okulumuzda uçak sistemlerinin her alanıyla ilgili derslerimiz mevcut ve hocalarımız çok iyi. İnşallah tam donanımlı olarak üniversiteye geçiş yapacağız. Hedefim; güzel bir başarı sağlayıp donanımlarımı tamamlayıp üniversiteye de iyi bir uçak teknisyeni olarak geçiş yapmak." şeklinde konuştu.

Öğrenci Berat Güzeldir, havacılığa küçük yaşlardan itibaren ilgisinin ve sevgisinin olduğunu söyledi.

Güzeldir, "Üniversite sınavında pilotaj bölümünü kazanıp ileride pilot olmak istiyorum. Uçağı A'dan Z'ye öğrenip sonra sürmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor - Son Dakika
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