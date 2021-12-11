HAVACILIK MERAKLISI GENÇLER UÇAKLARDAKİ UYGULAMALI EĞİTİMLE SEKTÖRE HAZIRLANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

HAVACILIK MERAKLISI GENÇLER UÇAKLARDAKİ UYGULAMALI EĞİTİMLE SEKTÖRE HAZIRLANIYOR

11.12.2021 20:15

Teorik derslerini sınıflarda alan öğrenciler, uygulama eğitimini ise hangarlarda uçaklar üzerinde görüyor.

Teorik derslerini sınıflarda alan öğrenciler, uygulama eğitimini ise hangarlarda uçaklar üzerinde görüyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen ve teknik lise müfredatı uygulanan okulda öğrenciler matematik, fizik, kimya ağırlıklı eğitim alıyor. Öğrenciler, teorik ve pratik bilgileri birleştirerek hayata hazırlanma yolunda hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Uçak bakım alanı mezunu öğrenciler üniversitelerin uçak gövde motor, makine, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya bu alanların öğretmenlik bölümlerine, bilişim teknolojileri alanından mezun öğrenciler ise bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerine yerleşme imkanına sahip oluyor.

Okul, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) tanımlanan 16 eğitim modülün 8'inden muafiyet veriyor ve öğrenciler matematik, fizik, kimya gibi belirlenen modül derslerinin ortalaması 75 barajını geçtiğinde sertifikaya sahip olabilecek ve başvuracağı uçak bakım merkezleriyle ilgili kuruluşlarda daha ön planda mesleki hayatına başlayabilecek.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

matematik, Havacılık, Uçak, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum HAVACILIK MERAKLISI GENÇLER UÇAKLARDAKİ UYGULAMALI EĞİTİMLE SEKTÖRE HAZIRLANIYOR - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Son Dakika: Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu
20:53 Son Dakika: Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu
20:56 Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi
20:51 Akaryakıta gelen ÖTV zammına Akşener'den zehir zemberek tepki: Eski maaşları da yemeye başladılar
20:09 Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu
20:06 Silivri'de serinlemek için sulama göletine Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti
19:48 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ÖTV zammına tepki gösterdi
19:44 Akaryakıta gelen ÖTV zammına Destici'nin ardından Erbakan da tepki gösterdi: Artık kabul edilemez noktaya geldi
19:27 Kılıçdaroğlu: Akaryakıta sürekli zam gelecek
19:24 ÖTV'ye gelen zam sonrası Kılıçdaroğlu soluğu taksicilerin yanında aldı: Ben adım gibi biliyorum, yine gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 21:47:06. #1.11#
SON DAKİKA: HAVACILIK MERAKLISI GENÇLER UÇAKLARDAKİ UYGULAMALI EĞİTİMLE SEKTÖRE HAZIRLANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement