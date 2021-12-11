HAVACILIK MERAKLISI GENÇLER UÇAKLARDAKİ UYGULAMALI EĞİTİMLE SEKTÖRE HAZIRLANIYOR

Teorik derslerini sınıflarda alan öğrenciler, uygulama eğitimini ise hangarlarda uçaklar üzerinde görüyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen ve teknik lise müfredatı uygulanan okulda öğrenciler matematik, fizik, kimya ağırlıklı eğitim alıyor. Öğrenciler, teorik ve pratik bilgileri birleştirerek hayata hazırlanma yolunda hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Uçak bakım alanı mezunu öğrenciler üniversitelerin uçak gövde motor, makine, elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya bu alanların öğretmenlik bölümlerine, bilişim teknolojileri alanından mezun öğrenciler ise bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerine yerleşme imkanına sahip oluyor.

Okul, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) tanımlanan 16 eğitim modülün 8'inden muafiyet veriyor ve öğrenciler matematik, fizik, kimya gibi belirlenen modül derslerinin ortalaması 75 barajını geçtiğinde sertifikaya sahip olabilecek ve başvuracağı uçak bakım merkezleriyle ilgili kuruluşlarda daha ön planda mesleki hayatına başlayabilecek.