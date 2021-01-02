Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek - Son Dakika

Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek

02.01.2021 15:46
Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek, System.String[]

Tepebaşı Belediyesinin, kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalarını sürdürdüğü Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını, Eskişehir halkı belirleyecek.

Tepebaşı Belediyesinin, kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalarını sürdürdüğü Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını, Eskişehir halkı belirleyecek.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in önemli simgelerinden biri olan Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nde gerçekleştireceği çalışmalar ile merkezin daha aktif bir hale gelmesini sağlamayı hedefliyor. Aralık 2020'de Tepebaşı Belediyesine devri gerçekleşen alanın daha etkin biçimde kullanılması, kent halkının yanı sıra Eskişehir'e dışardan gelen vatandaşların da parkı ziyaret edebilmeleri adına önemli çalışmalar gerçekleştirilecek. Öte yandan parkın yeni adının ne olacağını da Eskişehirliler belirleyecek. Tepebaşı Belediyesinin Twitter üzerinden başlattığı anket ile parkın yeni adını kent halkı seçecek. "Adını sen koy" sloganı ile başlatılan ankette, yaşamları boyunca ülkemize büyük emekler vermiş dört kıymetli isim arasından seçim yapılabiliyor. Bu isimler arasında Vecihi Hürkuş, Cengiz Topel, Sabiha Gökçen ve Behiç Erkin yer alıyor.

Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin varlığını gelecekte de sürdürmesinin, genç nesillere havacılığı sevdirilebilmek adına önemli katkılar sunacağını belirten belediye yetkilileri, alanın Tepebaşı'na yakışır şekilde düzenleneceğini kaydetti. Parkın Eskişehir'in havacılık sektöründeki geçmişini ve yerini vurgulayıcı özellikleri korunurken, şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesinin kurumsal Twitter hesabı @tepebasibeltr üzerinden yayınlanan ankete, https://twitter.com/tepebasibeltr/status/1345050605635719169 adresinden ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR

Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek
Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek
Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek

Eskişehir, Havacılık, Tepebaşı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nin yeni adını Eskişehir halkı belirleyecek - Son Dakika


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