Havacılık sektörü, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanacak - Son Dakika

Havacılık sektörü, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanacak

26.01.2021 14:29
Havacılık sektörü, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanacak, System.String[]

Covid-19 pandemisi sebebiyle birçok sektör olumsuz etkilenirken, havacılık sektörü adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Peki, pandemi sonrası sivil havacılık sektörünü neler bekliyor? Geleceğin parlayan mesleği olan havacılıkta gençlerin tercihleri ne yönde?

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Önen havacılık sektörünün geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

Havacılık sektörü 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanacak

Bilindiği üzere Havacılık sektörü en dinamik sektörlerden biri olup özellikle teknolojik değişikliklerin ve yeniliklerin en fazla uygulamalarının görüldüğü bir alandır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) raporlarına göre 2015'yılına kadar havacılık sektörü 2008'den bu yana ortalama her yıl %25 büyürken bu rakam 2015'den sonra yaklaşık %15'e kadar gerilemişti. 2019 ve 2020 yıllarında tüm Dünya'da yaşanan salgın nedeniyle havacılık sektörü bundan geçici bir dönem olumsuz etkilenmiş olsa bile 2021 yaz aylarından itibaren yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak ve 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren küresel olarak tekrar büyümeye devam edecek olup bu büyümenin ülkemizde daha hazlı olması beklenmektedir.

İleriki dönemlerde havacılık alanında yeni yatırımlar olacak

Salgın döneminde havayolu yolcu taşımacılığı ve uçuş okulları olumsuz etkilenmiş olmasına karşın havayolu kargo taşımacılığı, hava taksi ve ambulans hizmetleri ve iş amaçlı jet uçak bakım hizmetlerinin bu süreçten olumlu etkilendiği gözlemlenmiştir. Halihazırda 3 yeni hava taksi firması ruhsat aşamasında olduğu, yapımı devam etmekte olan birçok havalimanı da birkaç yıl içinde tamamlanacak olması ve ileriki dönemde havacılık alanında daha yeni yatırımların olacağını öngörmekteyiz.

Havacılık mesleği gençleri cezbediyor

Havacılık mesleğinin gençleri cezbettiğine değinen İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap ÖNEN bunun nedenlerini ise şöyle sıralıyor: "Dünya'da artan hava ulaşım talebi, ithalat ve ihracat malların taşınmasında hava kargo lojistik ağının daha çok kullanılması,  ürün ve hizmetlerin sağlanmasında "drone" kullanımının devreye girmesi, sivil savunma sanayi sektörünün gittikçe büyümesi, özel iş amaçlı hizmet veren hava taksi firma sayılarının ve ambulans uçak hizmeti sayılarının yükselmesi, Asya, Afrika, Orta Doğrudan birçok ülkenin hava araçlarının bakım merkezi olarak ülkemizi seçmesi,

yerli sivil uçak üretim projelerine yönelik parça üretim tesislerinin devreye girmesi, açılan yeni uçuş okulları, havacılık sektöründeki ücretlerin genel diğer sektör ortalamalarının üzerinde olması, mesleğin uluslararası alanda geçerliliği, yurt dışı çalışma imkanları, özel nitelikteki insanlarla birlikte çalışılması gençleri bu mesleğe cezbeden önemli noktalar olarak görülmektedir."

Havacılık yönetimi mezunlarının çalışma alanları çok geniş

Havacılık Yönetimi mezunları sadece uçuş yönetimi ile sınırlı olmayan sivil havacılıkla ilgili tüm kuruluşlarda eğitim, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, pazarlama, planlama, lojistik, satın alma, finans, güvenlik, emniyet, ekip planlama, tarife planlama hat yönetimi, gelir yönetimi, kargo depolama kabul-yükleme, ikram, yer hizmetleri, "ramp hizmetleri", terminal hizmetleri, hava trafik, seyrüsefer, temsilcilik, gözetim, ikram gibi birçok farklı kuruluş ve bölümde çalışma yeteneğine sahiptirler. Bu nedenle Havacılık Yönetimi mezunları, hava alanlarında ve hava limanlarında ya da bunların dışında havacılıkla ilgili faaliyet süren bir özel sektör işletmesinde ve aynı zamanda kamu işletmelerinde de iş bulabilmektedirler. Geçtiğimiz dönemde yönelik daha çok pilotaj, uçak teknisyenliği uçuş host(es) adayları havayollarına yönelik ağrılıktayken son dönemlerde hava kargo, hava lojistik işletmelerine, hava taksi şirketlerine, genel havacılık işletmeleri, savunma sanayi, uçak ve "komponent" bakım kuruluşları, uçuş okullarında,  uçak malzemesi, parça, yedek parça, tamir,  tedarik-satın alma ve satış şirketlerinde Havacılık Yönetimiyle ilgili yer alan birçok pozisyon için çalışma alanlarına yönelimlerin arttığını görmekteyiz.

Havacılık sektörü, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Havacılık, Taksi, Uçak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Havacılık sektörü, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanacak - Son Dakika Magazin


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