Havacılık Sektörü Öncülüğünde Yükselişe Geçti… - Son Dakika

BIST100… Güçlü bir seyirle 105 bin seviyesinin hafif altında kapattı. Koronavirüs salgını kaynaklı endişelerin ekonomilerin yeniden açılma süreciyle birlikte yatışması yurt içi hisse senedi piyasalarının da olumlu bir seyir izlemesine katkıda bulunuyor. Yeni işlem gününde Asya piyasaları yükselen tansiyona rağmen günü artı bölge kapatmaya hazırlanıyor. ABD ve Avrupa hisse senedi vadeliler kazançlarını koruyor. Yurt içi hisse senedi piyasaların risk iştahındaki yükselişten destek bularak güne artıda başlaması beklenebilir. ABD Çin kaynaklı gerilim ve Hong Kong'daki gelişmeler piyasaların takibinde olacak. Yurt içi piyasalarda ise bugün ekonomik normalleşme paketinde yeni adımlar açıklanacak.

USDTRY… 6.78 Seviyelerinde…TL Dolar karşısındaki haftalık kazancının bir kısmını geri verirken Dolar TL Kuru 6.78 seviyelerine yükseldi. Uluslararası piyasalarda risk iştahındaki pozitif seyir gelişen piyasa ülke para birimlerine destek sağlaması beklenebilir.

EURTRY…TL Euro Karşısındaki Haftalık Kazançlarının Bir Kısmını Sildi…TL bayram tatili sonrasında Euro karşısındaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Euro TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 7.47 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD…Son 8 Haftanın Zirvesine Yöneldi…Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs salgınından en çok zarar gören ülkelere 500 milyar euro tutarında teşvik planı yaptığı haberi sonrasında Euro global bazda güç kazanarak 1.10 seviyesinin üzerini test etti. Piyasalar diğer yandan ABD-Çin arasındaki gerilimi de takip etmeyi sürdürüyor. Euro dolar paritesi 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarak son 8 haftanın zirvesine ulaştı.

XAUUSD…Altın Fiyatlarında Volatilite Devam Ediyor…ABD ve Avrupa'da koronavirüs pandemisi sebebiyle kapanan işyerlerinin yeniden açılması ve normalleşme adımlarının atılmasıyla piyasalarda risk iştahı yükselirken, güvenli liman altın bu hafta zayıf bir görünüm sergiledi. Diğer yandan ise ABD ve Çin arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi, Hong Kong'da şiddetlenen protestolar altın fiyatlarına destek oluyor. Altının ons fiyatı 1700 $'ın altına sarktıktan sonra yeni işlem gününde ülkeler arasında artan gerilimin bir sonucu olarak 1719 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR…Ons Altın Fiyatındaki Yükselişten Destek Buldu…Gram altın dünkü zayıf seyrinin ardından bugün altının ons fiyatındaki yükselişten destek buluyor. Gram altın yeni işlem gününün ilk saatlerinde 375 TL seviyelerinde.

BRENT…Global Petrol Talebine İlişkin Gelişmeler Takip Ediliyor….ABD ve Çin arasındaki gerilimin yükselmesi enerji fiyatları üzerinde baskı kuruyor. Stoklardaki gerileme geçtiğimiz haftalarda brent petrolün fiyatına destek sağlarken, global petrol talebine yönelik endişeler petrol fiyatlarının zayıf bir seyir izlemesine neden oluyor.

SP500…Endeks 3000 Seviyesi Üzerindeki Konumunu Sağlamlaştırma Çabasında…ABD ve Çin arasında tansiyonun yükselmeye devam etmesine rağmen koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasına odaklanan yatırımcılar bardağın dolu tarafına odaklandı. S&P500 endeksi gün içerisinde karışık bir görünüm sergiledikten sonra günü artıda kapatmasını bildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin konusunda atacakları adımları bu hafta içerisinde açıklayacaklarını açıkladı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesinin endeksteki bahar havasını olumsuz etkileme potansiyeli barındırıyor.